Pronti a morire, il western al femminile di Sam Raimi con Sharon Stone, non è stato scritto quando è uscito al cinema nel 1995. Le pagine più belle di questa pellicola che omaggia il cinema spaghetti western di Sergio Leone, dovevano ancora essere scritte. Per questo è il film che vi consigliamo di vedere stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie (sul Canale 24 del Digitale Terrestre) e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.Presentato fuori concorso a Cannes, Pronti a morire è stato accolto tiepidamente dalla critica e dal pubblico di allora. Salvo poi essere rivalutato in seguito. Quando, cioè, vedere una donna protagonista di un film di un genere tendenzialmente maschile, come appunto il western, non è più stato considerato un’eresia. Amica.it - Sharon Stone pistolera in cerca di vendetta nel western al femminile "Pronti a morire" con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe: è stasera in tv Leggi su Amica.it Più passano gli anni, più piace. Il destino di, ilaldi Sam Raimi con, non è stato scritto quando è uscito al cinema nel 1995. Le pagine più belle di questa pellicola che omaggia il cinema spaghettidi Sergio Leone, dovevano ancora essere scritte. Per questo è il film che vi consigliamo di vederein tv alle 21.10 su Rai Movie (sul Canale 24 del Digitale Terrestre) e in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay.Presentato fuori concorso a Cannes,è stato accolto tiepidamente dalla critica e dal pubblico di allora. Salvo poi essere rivalutato in seguito. Quando, cioè, vedere una donna protagonista di un film di un genere tendenzialmente maschile, come appunto il, non è più stato considerato un’eresia.

