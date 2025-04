Shahin Hazamy il giornalista pro-pal arrestato in Francia per un post sui social

giornalista Shahin Hazamy, scagliando con violenza la moglie incinta contro un muro e aggredendolo davanti ai loro figli terrorizzati, come si evince da alcuni video diffusi sui social. Shahin Hazamy, influencer e giornalista franco-iraniano di 29 anni, sarà processato il 3 luglio 2025 davanti al tribunale di Bobigny (Seine-Saint-Denis) per apologia di terrorismo. arrestato martedì 22 aprile 2025, è stato rilasciato dopo l’interrogatorio in attesa del processo. Il caso, riportato da Le Point, riguarda un messaggio pubblicato dall’influencer su Telegram il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas in Israele, che ha causato la morte di 1. It.insideover.com - Shahin Hazamy, il giornalista pro-pal arrestato in Francia per un post sui social Leggi su It.insideover.com In un’escalation inquietante della repressione contro le voci pro-Palestina in tutta Europa, la polizia francese ha fatto irruzione all’alba nell’abitazione del, scagliando con violenza la moglie incinta contro un muro e aggredendolo davanti ai loro figli terrorizzati, come si evince da alcuni video diffusi sui, influencer efranco-iraniano di 29 anni, sarà processato il 3 luglio 2025 davanti al tribunale di Bobigny (Seine-Saint-Denis) per apologia di terrorismo.martedì 22 aprile 2025, è stato rilasciato dopo l’interrogatorio in attesa del processo. Il caso, riportato da Le Point, riguarda un messaggio pubblicato dall’influencer su Telegram il 7 ottobre 2023, giorno dell’attacco di Hamas in Israele, che ha causato la morte di 1.

Cosa riportano altre fonti

