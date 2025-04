Sfregiato da un balordo in stazione Aggressore 33enne denunciato | Il solo presidio armato non basta

denunciato – per lesioni personali aggravate – il 33enne originario del Camerun, che sabato pomeriggio si è reso responsabile di aggressioni verbali, ma anche del ferimento di un uomo di origine egiziana, davanti alla stazione ferroviaria di piazzale Marconi a Reggio, colpito con uno schiaffo e poi raggiunto al volto dal coccio di vetro, che ha provocato un vistoso taglio, medicato con un intervento in sala operatoria al Santa Maria Nuova.Intanto, i carabinieri del nucleo radiomobile sono risaliti già da subito all’Aggressore, che poco dopo l’aggressione è stato portato in caserma e denunciato all’autorità giudiziaria, fermato dai militari dell’Arma, intervenuti insieme al personale dell’Esercito, impegnato già da alcuni giorni nei pressi della stazione cittadina nell’operazione ’Strade sicure’. Ilrestodelcarlino.it - Sfregiato da un balordo in stazione. Aggressore 33enne denunciato: "Il solo presidio armato non basta" Leggi su Ilrestodelcarlino.it È stato identificato e– per lesioni personali aggravate – iloriginario del Camerun, che sabato pomeriggio si è reso responsabile di aggressioni verbali, ma anche del ferimento di un uomo di origine egiziana, davanti allaferroviaria di piazzale Marconi a Reggio, colpito con uno schiaffo e poi raggiunto al volto dal coccio di vetro, che ha provocato un vistoso taglio, medicato con un intervento in sala operatoria al Santa Maria Nuova.Intanto, i carabinieri del nucleo radiomobile sono risaliti già da subito all’, che poco dopo l’aggressione è stato portato in caserma eall’autorità giudiziaria, fermato dai militari dell’Arma, intervenuti insieme al personale dell’Esercito, impegnato già da alcuni giorni nei pressi dellacittadina nell’operazione ’Strade sicure’.

