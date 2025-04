Sette milioni di euro per i 2 500 anni di Napoli | il calendario di eventi

eventi da maggio a dicembre e si tratta di un programma dall'alto profilo istituzionale. A fare gli onori. Napolitoday.it - Sette milioni di euro per i 2.500 anni di Napoli: il calendario di eventi Leggi su Napolitoday.it Chi si aspettava una grande festa di piazza forse resterà deluso. Il Comitato nazionale Neapolis 2500, nato per celebrare il compleanno millenario della città, ha presentato il programma dida maggio a dicembre e si tratta di un programma dall'alto profilo istituzionale. A fare gli onori.

