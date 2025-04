Sesto bilancio del Comune Arriva il rush finale | cantieri avanti tutta

Arriva il rush finale per i cantieri più complessi del Pnrr, mentre gli altri, avviati dopo, devono ancora raggiungere la metà dei lavori da eseguire. Il Comune fa il bilancio del programma di interventi straordinario. Il Quartiere Primavera ha raggiunto il 75% delle lavorazioni in programma: l’intervento da oltre 6 milioni di euro per riqualificare i condomini comunali di via Magenta e via Leopardi prevede spazi più moderni, sicuri e accessibili, il miglioramento della sicurezza e stabilità degli edifici, nuovi ascensori e percorsi senza barriere, luci a led, citofoni e videosorveglianza, la riqualificazione delle aree esterne. Opere al 75% anche alla scuola Marzabotto (quasi 6 milioni di euro).Il primo e secondo piano dell’istituto sono quasi completati, mentre la costruzione del terzo piano è in pieno svolgimento. Ilgiorno.it - Sesto, bilancio del Comune. Arriva il rush finale: cantieri, avanti tutta Leggi su Ilgiorno.it ilper ipiù complessi del Pnrr, mentre gli altri, avviati dopo, devono ancora raggiungere la metà dei lavori da eseguire. Ilfa ildel programma di interventi straordinario. Il Quartiere Primavera ha raggiunto il 75% delle lavorazioni in programma: l’intervento da oltre 6 milioni di euro per riqualificare i condomini comunali di via Magenta e via Leopardi prevede spazi più moderni, sicuri e accessibili, il miglioramento della sicurezza e stabilità degli edifici, nuovi ascensori e percorsi senza barriere, luci a led, citofoni e videosorveglianza, la riqualificazione delle aree esterne. Opere al 75% anche alla scuola Marzabotto (quasi 6 milioni di euro).Il primo e secondo piano dell’istituto sono quasi completati, mentre la costruzione del terzo piano è in pieno svolgimento.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Comune fa i conti: il bilancio. Arriva la tassa di soggiorno. Dalle farmacie incasso record - Tariffe invariate e un avanzo stimato, per il prossimo triennio, di circa tredici milioni di euro. Questi i numeri del bilancio di previsione finanziario che è stato presentato ieri pomeriggio in consiglio comunale dall’assessore Francesca Pantaloni. In merito alle entrate, nel 2025, si prevedono undici milioni e 600mila euro per l’Imu e una somma pressoché identica anche per la Tari. Previsto, poi, un aumento del gettito per l’addizionale Irpef. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fronte comune delle imprese: "Due anni di rinvio per il bilancio di sostenibilità" - Fronte comune delle imprese: "semplificazione, armonizzazione e proporzionalità", queste le tre parole chiave sul tema della sostenibilità e sull'articolato pacchetto EGS. Le imprese chiedono più tempo e meno oneri sul bilancio di sostenibilità. Confindustria, Assonime, l'Organismo italiano di contabilità (Oic) e il Consiglio nazionale dei commercialisti fanno fronte comune: servono semplificazione, armonizzazione e proporzionalità per rendere sostenibili gli obblighi normativi. 🔗iltempo.it

Per Chiara Ferragni arriva l’ora di pagare il conto: voci di perdite milionarie nel prossimo bilancio - Secondo gli ultimi retroscena l'impatto del Caso Pandoro ha distrutto i bilanci della Fenice Srl, l'azienda principale di Chiara Ferragni. Dagli oltre 14 milioni di euro di ricavi registrati nel 2022, si è passati nel 2024 a ricavi previsti attorno ai 2 milioni di euro. Il futuro ora è legato al passaggio della ricapitalizzazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sesto, bilancio del Comune. Arriva il rush finale: cantieri, avanti tutta; Sesto San Giovanni, approvato il bilancio 2025: oltre 31 milioni di euro per le opere pubbliche; Maltempo, allerta rossa in Toscana: la piena dell’Arno transita a Firenze senza danni; Arriva Junker la App per la raccolta differenziata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sesto, bilancio del Comune. Arriva il rush finale: cantieri, avanti tutta - Traguardo vicino per quelli più complessi, a metà dell’opera gli altri avviati dopo. Quartiere Primavera, scuola Marzabotto, Villa Visconti: interventi al 70%-75%. . 🔗ilgiorno.it

Sesto, presentato il bilancio. Si chiude con 50,4 milioni. E 13,8 sono tutti da investire - Il sindaco Roberto Di Stefano: "Un risultato straordinario frutto di una gestione responsabile". Aumentano gli interventi strutturali, ma con minori entrate tributarie a carico del cittadino. 🔗msn.com

12milioni di euro di avanzo nel bilancio del Comune - Nel dibattito i consiglieri di opposizione, ma anche dalla maggioranza come Piero Perticai hanno chiesto di usare almeno una parte di queste risorse per la manutenzione delle strade ... 🔗arezzonotizie.it