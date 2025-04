Sesso in auto | due denunciati per atti osceni in luogo pubblico

atti osceni in luogo pubblico, in quanto sorprese a compiere atti sessuali all’interno dell’auto parcheggiata lungo una via in prossimità di strutture sportive.Sempre nel weekend appena trascorso il personale dell’Arma ha denunciato a piede libero tre persone sorprese al volante della propria auto con un tasso alcolemico rispettivamente di 2,24 (oltre quattro volte il consentito), 1,24 e 1,33 grammi di alcol per litro, mentre un’altra persona è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro. Ilrestodelcarlino.it - Sesso in auto: due denunciati per atti osceni in luogo pubblico Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cervia-Milano Marittima (Ravenna), 28 aprile 2025 – Tra le persone denunciate nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima in occasione dei diversi servizi di controllo del territorio messi in campo con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai giovani e presso la stazione ferroviaria di Cervia, ne figurano due indagate perin, in quanto sorprese a compieresessuali all’interno dell’parcheggiata lungo una via in prossimità di strutture sportive.Sempre nel weekend appena trascorso il personale dell’Arma ha denunciato a piede libero tre persone sorprese al volante della propriacon un tasso alcolemico rispettivamente di 2,24 (oltre quattro volte il consentito), 1,24 e 1,33 grammi di alcol per litro, mentre un’altra persona è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro.

