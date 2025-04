Serie D Le combinazioni possibili per le valdarnesi

Arezzo, 28 aprile 2025 – Come previsto, la penultima giornata del campionato di Serie D non è stata del tutto dirimente riguardo alla lotta per la salvezza. Comunque, cerchiamo di fare ordine: Le 4 squadre attualmente a 40 punti, e fra queste il Montevarchi (le altre sono Follonica Gavorrano, Flaminia e San Donato Tavarnelle), hanno la certezza di non retrocedere direttamente. Una di queste dovrà comunque passare per la lotteria dei play-out, giocando in casa il confronto di spareggio e contando su due risultati utili su tre (cosa non di poco conto). I rossoblù eviteranno i play-out vincendo domenica a Ostia, ma anche pareggiando in virtù della miglior classifica avulsa nei confronti di Gavorrano e Flaminia: solo con il San Donato la squadra di Rigucci è messa peggio. Se il Montevarchi vince, a 43 punti può trovare il Follonica (che ospita il Seravezza), ma non entrambe fra San Donato e Flaminia che si affronteranno fra di loro.

