Serie C ecco i verdetti | tre toscane ai playoff Lucchese ai playout

Serie C, toscane tutte ai playoff e una ai playout. Non è ancora finita la stagione per le formazioni regionali nella categoria. L’ultima giornata di regular season ha regalato i relativi verdetti. Tutte gare scoppiettanti quelle dell’ultima giornata. Il derby fra Pianese e Arezzo ha visto prevalere gli ospiti per 3-2 in un match altalenante: Arezzo avanti di due reti nella prima mezz’ora con Chierico e Coccia, prima della fine del tempo gli amiatini pareggiano con doppio Mignani (uno su rigore). Nel recupero la rete da tre punti degli amaranto con Pattarello. Cade nettamente a Perugia per 3-0 il Pontedera, ma è un ko indolore vista la qualificazione già matematica per i playoff. Chi dovrà ancora soffrire, oltre che a livello societario, è la Lucchese. Non basta il 3-2 alla Torres terza della classe, confezionato dalle reti di Selvini e Saporiti (doppietta), dopo che i sardi avevano ribaltato il primo svantaggio con doppio Fischnaller. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE –C,tutte aie una ai. Non è ancora finita la stagione per le formazioni regionali nella categoria. L’ultima giornata di regular season ha regalato i relativi. Tutte gare scoppiettanti quelle dell’ultima giornata. Il derby fra Pianese e Arezzo ha visto prevalere gli ospiti per 3-2 in un match altalenante: Arezzo avanti di due reti nella prima mezz’ora con Chierico e Coccia, prima della fine del tempo gli amiatini pareggiano con doppio Mignani (uno su rigore). Nel recupero la rete da tre punti degli amaranto con Pattarello. Cade nettamente a Perugia per 3-0 il Pontedera, ma è un ko indolore vista la qualificazione già matematica per i. Chi dovrà ancora soffrire, oltre che a livello societario, è la. Non basta il 3-2 alla Torres terza della classe, confezionato dalle reti di Selvini e Saporiti (doppietta), dopo che i sardi avevano ribaltato il primo svantaggio con doppio Fischnaller.

