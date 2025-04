Serie B1 secondo 2-2 di fila per le tenniste del Ct Vela Messina

Vela Messina impegnate a Recco contro il Santa Margherita Ligure, nella 2^ giornata del campionato di tennis a squadre di B1. Le peloritane hanno approfittato delle precarie condizioni fisiche di Aurora Nosei, scesa in campo solo per. Messinatoday.it - Serie B1, secondo 2-2 di fila per le tenniste del Ct Vela Messina Leggi su Messinatoday.it E’ tornata a casa con un punto la formazione femminile del Ctimpegnate a Recco contro il Santa Margherita Ligure, nella 2^ giornata del campionato di tennis a squadre di B1. Le peloritane hanno approfittato delle precarie condizioni fisiche di Aurora Nosei, scesa in campo solo per.

