Serie A svelato il calendario della 36a giornata | quando giocherà il Napoli

Serie A ha svelato il calendario con le date e gli orari ufficiali della 36a giornata: scopri quando scenderà in campo il Napoli La Lega di Serie A ha pubblicato date e orari ufficiali per la 36a giornata di campionato. Con il Napoli in piena corsa per lo scudetto, anche sapere quando si scenderà in campo, se prima o dopo la diretta rivale, potrebbe condizionare l'esito della stagione.Nello scorso turno, l'Inter è scesa in campo prima degli azzurri e la sconfitta ha dato ancora più morale alla squadra di Conte. Il prossimo weekend, invece, i partenopei affronteranno il Lecce di sabato alle 18, mentre l'Inter affronterà il Verona la sera alle 20.45, con il rischio di trovarsi a -6 in classifica.

Serie A, calendario anticipi-posticipi 36ª giornata: la data di Torino-Inter! - La Lega Serie A ha appena ufficializzato il calendario con date e orari della terzultima giornata di campionato. Ecco il programma, che per l'Inter significa la partita contro il Torino. SERIE A – CALENDARIO TRENTASEIESIMA GIORNATA Milan-Bologna venerdì 9 maggio ore 20.45 Como-Cagliari sabato 10 maggio ore 15 Lazio-Juventus sabato 10 maggio ore 18 Empoli-Parma sabato 10 maggio ore 20.45 Udinese-Monza domenica 11 maggio ore 12.

