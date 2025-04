Serie A | Pedro salva la Lazio con il Parma il Cagliari batte 2-0 il Parma

Serie A. All'Olimpico, il Parma va inizialmente avanti per 2-0 sulla Lazio grazie alla doppietta di Ondrejika, ma i biancocelesti la riacciuffano nel finale con un'altra doppietta, quella di Pedro. La squadra di Baroni aggancia la Roma a 60 punti, ducali a +7 dalla zona retrocessione. Al Bentegodi, vittoria pesantissima del Cagliari sul Verona per 2-0 con i gol di Pavoletti e Deiola. Lazio-ParmaPronti via, il Parma passa subito in vantaggio con Ondrejka, bravo a controllare in area il passaggio di Valeri e a battare Mandas con un preciso destro all'angolino. La Lazio prova a reagire e tiene palla per gran parte del primo tempo, ma non riesce a sfondare il muro degli emiliani, che si chiudono e provano a colpire in contropiede. I biancocelesti ci provano dalla distanza, soprattutto con Rovella, con la sua conclusione di piatta fuori di poco alla sinistra di Suzuki.

