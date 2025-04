Serie A oggi 3 partite 34 turno | orario dove vederla in tv

Serie A scende in campo anche oggi, lunedì 28 aprile, con tre partite che chiudono il 34° turno della stagione 2024-2025. In programma Udinese-Bologna alle ore 18.30 e Hellas Verona-Cagliari e Lazio-Parma entrambe alle ore 20.45. Sarà possibile guardare tutte e tre le partite in diretta tv su Dazn. Lazio-Parma e Hellas-Verona saranno trasmesse anche su Sky e in streaming su NOW.Dopo il passo falso dell’Inter in casa contro la Roma e la vittoria che avvicina il Napoli allo scudetto, due sfide di stasera potranno dare altre risposte importanti anche nella lotta per un posto in Europa. Tutto è ancora in bilico: il Bologna sul campo dei friulani e la Lazio all’Olimpico contro gli emiliani vanno a caccia di tre punti fondamentali. Il Bologna di Italiano deve vincere per scavalcare di nuovo in classifica la Juventus al quarto posto, mentre la Lazio ha come primo obiettivo il controsorpasso sui ‘cugini’ della Roma. Lapresse.it - Serie A, oggi 3 partite 34° turno: orario, dove vederla in tv Leggi su Lapresse.it LaA scende in campo anche, lunedì 28 aprile, con treche chiudono il 34°della stagione 2024-2025. In programma Udinese-Bologna alle ore 18.30 e Hellas Verona-Cagliari e Lazio-Parma entrambe alle ore 20.45. Sarà possibile guardare tutte e tre lein diretta tv su Dazn. Lazio-Parma e Hellas-Verona saranno trasmesse anche su Sky e in streaming su NOW.Dopo il passo falso dell’Inter in casa contro la Roma e la vittoria che avvicina il Napoli allo scudetto, due sfide di stasera potranno dare altre risposte importanti anche nella lotta per un posto in Europa. Tutto è ancora in bilico: il Bologna sul campo dei friulani e la Lazio all’Olimpico contro gli emiliani vanno a caccia di tre punti fondamentali. Il Bologna di Italiano deve vincere per scavalcare di nuovo in classifica la Juventus al quarto posto, mentre la Lazio ha come primo obiettivo il controsorpasso sui ‘cugini’ della Roma.

