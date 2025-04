Serie A Lazio e Bologna si fermano Parma e Cagliari sempre più lontani dalla B Il Verona cade in casa

Serie A. A Udine si ferma sullo 0-0 il Bologna e saluta per il momento il quarto posto. Alla Lazio non basta la doppietta di Pedro nel finale per recuperare il doppio svantaggio. Cagliari vince in casa del Verona e si allontana dalla zona retrocessioneL'articolo Serie A, Lazio e Bologna si fermano. Parma e Cagliari sempre più lontani dalla B. Il Verona cade in casa proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Serie A, Lazio e Bologna si fermano. Parma e Cagliari sempre più lontani dalla B. Il Verona cade in casa Leggi su Ildifforme.it Scendono in campo 3 partite del lunedì della 34esima giornata diA. A Udine si ferma sullo 0-0 ile saluta per il momento il quarto posto. Allanon basta la doppietta di Pedro nel finale per recuperare il doppio svantaggio.vince indele si allontanazona retrocessioneL'articoloA,sipiùB. Ilinproviene da Il Difforme.

Il Bologna si ferma a Udine, la Juventus sorride: resta quarta prima dello scontro diretto; Serie A, Parma-Juventus 1-0, Genoa-Lazio 0-2, Torino-Udinese 2-0 e Cagliari-Fiorentina 1-2 - Aggiornamento del 24 Aprile delle ore 02:21; Bologna-Lazio 5-0, gol e highlights. Reti di Odgaard, Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian; Lazio-Bologna 3-0: i rossoblù si fermano abbattuti dalla follia di Pobega.

