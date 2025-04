Serie A la 34esima giornata in 10 foto

foto per raccontare la domenica della 34esima giornata di Serie A: sette partite che potrebbero essere decisive per il campionato.Il Napoli supera il Torino 2-0 e sorpassa l'Inter: grazie ai gol di McTominay gli azzurri sono da soli in testa alla classifica di Serie A.Inter battuta 0-1 a San Siro dalla Roma: l'esultanza di Matias Soulé, l'autore del gol, e lo sconcerto dei nerazzurri.Vittorie per la Juventus (2-0 al Monza, in gol anche Kolo Muani) e il Milan (0-2 a Venezia, aperto da una rete di Pulisic)La Fiorentina batte l'Empoli 2-1 con una spettacolare rovesciata di Rolando Mandragora.Atalanta e Lecce fanno 1-1, il commovente tributo dei giallorossi alla scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita.Como matematicamente salvo dopo la vittoria 1-0 contro il Genoa, i festeggiamenti con la squadra di mister Cesc Fabregas.

Serie C NOW 34esima giornata il Crotone punisce la pericolante Latina con quattro gol - Crotone 4 Latina 0 Marcatori: 29° Murano, 46° Tumminello, 59° Rispoli, 75° Gomez Crotone (4-3-2-1): D’Alterio, Rispoli (Piras), Cargnelutti, Armini, Groppelli, Gallo, Vinicius (Schiro’), Ricci (Silva), Tumminello (Vilardi), Vitale, Murano (Gomez). All. Longo Latina (3-4-2-1): Zacchi, Vona (Crecco), Marengo, Berman, Rapisarda, Di Livio, Gatto (Saccani), Scravaglieri (Ercolano), Ricciardi (Ciko), Improta, Ekuban (Zuppel). 🔗laprimapagina.it

Serie B: Recupero della 34esima giornata fissato per il 13 maggio, playoff slittati - La 34esima giornata del campionato di serie B verrà recuperata il 13 maggio, presumibilmente in notturna, alle 20.30. E’ stata quindi collocata dopo il termine della stagione regolare che era fissato al 9 maggio. Inevitabilmente slitteranno i playoff, probabilmente al 18 maggio, dal momento che il turno preliminare (in gara unica) era fissato il 15 e 16 maggio, quindi troppo ravvicinato all’ultima gara di campionato che ora è quella del 13. 🔗ilrestodelcarlino.it

Lega Serie B: martedì 13 maggio si recupera la 34esima giornata - La Lega Serie B ha convocato oggi, 21 aprile 2025, un’assemblea straordinaria con carattere d’urgenza per deliberare in merito al recupero della 34ª giornata di campionato L'articolo Lega Serie B: martedì 13 maggio si recupera la 34esima giornata proviene da Firenze Post. 🔗.com

