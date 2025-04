Serie A i posticipi del lunedì oggi sono tre | le partite

lunedì con tre posticipi, fra cui il prossimo avversario di Serie A dell'Inter sciaguratamente battuta dalla Roma: il Verona, che ospita il Cagliari. C'è anche Lazio-Parma, l'ultima delle partite rinviate sabato per i funerali di Papa Francesco.Serie A 2024-2025 – 34ª GIORNATAUdinese-Bologna lunedì 28 aprile ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 SkyTivùsat) e streaming DAZNLazio-Parma lunedì 28 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport 252 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZNVerona-Cagliari lunedì 28 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canale Sport 253 e live streaming DAZNComo-Genoa 1-0 59? StrefezzaVenezia-Milan 0-2 5? Pulisic, 96? GiménezFiorentina-Empoli 2-1 7? Adli, 25? Mandragora, 57? Fazzini (E)Inter-Roma 0-1 22? SouléJuventus-Monza 2-0 11? N.

