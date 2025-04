Serie A gli orari della 36ª giornata | Atalanta-Roma di lunedì alle 20 | 45

della Roma, che dopo la sfida di domenica 4 maggio contro la Fiorentina, conosce adesso anche la data del big match con l'Atalanta: si giocherà lunedì 12 maggio alle 20:45 al Gewiss Stadium, come comunicato dalla Lega Serie A. Questo il calendario della 36ª giornata:Milan-Bologna, venerdì 9 maggio ore 20:45Como-Cagliari, sabato 10 maggio ore 15:00Lazio-Juventus, sabato 10 maggio ore 18:00Empoli-Parma, sabato 10 maggio ore 20:45Udinese-Monza, domenica 11 maggio ore 12:30Verona-Lecce, domenica 11 maggio ore 15:00Torino-Inter, domenica 11 maggio ore 18:00Napoli-Genoa, domenica 11 maggio ore 20:45Venezia-Fiorentina, lunedì 12 maggio ore 18:00Atalanta-Roma, lunedì 12 maggio ore 20:45Vivo il sogno ChampionsLa vittoria di San Siro, firmata dal gol di Soulé, potrebbe cambiare davvero le prospettive della Roma in questo finale di stagione.

