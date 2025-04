Serie A diretta TV partite Inter 36ª giornata fra DAZN e Sky

Serie A ha ufficializzato anche il programma della diretta TV per la giornata di calendario resa nota oggi. Per l'Inter la sfida contro il Torino sarà su DAZN e Sky Sport.Serie A – CALENDARIO TRENTASEIESIMA giornataMilan-Bologna venerdì 9 maggio ore 20.45 diretta TV Sky Sport e streaming DAZNComo-Cagliari sabato 10 maggio ore 15 diretta TV e streaming DAZNLazio-Juventus sabato 10 maggio ore 18 diretta TV e streaming DAZNEmpoli-Parma sabato 10 maggio ore 20.45 diretta TV Sky Sport e streaming DAZNUdinese-Monza domenica 11 maggio ore 12.30 diretta TV e streaming DAZNVerona-Lecce domenica 11 maggio ore 15 diretta TV e streaming DAZNTorino-Inter domenica 11 maggio ore 18 diretta TV Sky Sport e streaming DAZNNapoli-Genoa domenica 11 maggio ore 20.45 diretta TV e streaming DAZNVenezia-Fiorentina lunedì 12 maggio ore 18.

