Serie A date e orari della 36esima giornata | quanti big match!

Serie A sta volgendo al termine e ci troviamo davanti a diversi scenari veramente molto interessanti. La lotta Scudetto è stata stravolta dalla sconfitta dell’Inter contro la Roma e dalla vittoria del Napoli sul Torino, ma naturalmente è presto per mettere la parola fine.Da Lazio-Juventus a Atalanta-Roma: che giornataPer quanto riguarda la corsa alla Champions League in Serie A, dando l’Atalanta più sicura rispetto alle altre con il terzo posto, Juventus (62). Bologna (61), Roma (60), Fiorentina e Lazio (59, biancocelesti in campo stasera) si daranno battaglia sportiva per quanto riguarda il quarto posto.Serie A, date e orari della 36esima giornata: quanti big match! (Lapresse) – rompipallone. Rompipallone.it - Serie A, date e orari della 36esima giornata: quanti big match! Leggi su Rompipallone.it Sarà un turno di campionato incredibile il 36esimo di campionato: ecco quando si giocheranno le dieci partiteLaA sta volgendo al termine e ci troviamo davanti a diversi scenari veramente molto interessanti. La lotta Scudetto è stata stravolta dalla sconfitta dell’Inter contro la Roma e dalla vittoria del Napoli sul Torino, ma naturalmente è presto per mettere la parola fine.Da Lazio-Juventus a Atalanta-Roma: chePer quanto riguarda la corsa alla Champions League inA, dando l’Atalanta più sicura rispetto alle altre con il terzo posto, Juventus (62). Bologna (61), Roma (60), Fiorentina e Lazio (59, biancocelesti in campo stasera) si daranno battaglia sportiva per quanto riguarda il quarto posto.A,big! (Lapresse) – rompipallone.

Calendario Serie B 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00.

