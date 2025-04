Serie A calendario anticipi-posticipi 36ª giornata | la data di Torino-Inter!

Serie A ha appena ufficializzato il calendario con date e orari della terzultima giornata di campionato. Ecco il programma, che per l'Inter significa la partita contro il Torino.

Serie A – calendario TRENTASEIESIMA giornata

Milan-Bologna venerdì 9 maggio ore 20.45
Como-Cagliari sabato 10 maggio ore 15
Lazio-Juventus sabato 10 maggio ore 18
Empoli-Parma sabato 10 maggio ore 20.45
Udinese-Monza domenica 11 maggio ore 12.30
Verona-Lecce domenica 11 maggio ore 15
Torino-Inter domenica 11 maggio ore 18
Napoli-Genoa domenica 11 maggio ore 20.45
Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio ore 18.30
Atalanta-Roma lunedì 12 maggio ore 20.45

Qui il programma con i giorni e gli orari delle giornate della stagione 2024-2025.

