Serie A 34 turno | Udinese-Bologna 0-0

Bologna non bissa l'impresa contro l'Inter e a Udine non va oltre lo 0-0. Felsinei al 5° posto a 61 punti, uno meno della Juventus, uno in più della Roma.Discorso Champions sempre apertissimo. Bianconeri friulani tranquilli a quota 41. Partono forte i padroni di casa:missile di Davis sulla traversa. Reazione Bologna con Dallinga (esce Okoye) e Freuler (fuori). Ancora Davis, a lato. Ripresa. Punizione bianconera di Payero fuori, punizione rossoblù di Orsolini sulla traversa. Orsolini sciupa di testa. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 20.30 Ilnon bissa l'impresa contro l'Inter e a Udine non va oltre lo 0-0. Felsinei al 5° posto a 61 punti, uno meno della Juventus, uno in più della Roma.Discorso Champions sempre apertissimo. Bianconeri friulani tranquilli a quota 41. Partono forte i padroni di casa:missile di Davis sulla traversa. Reazionecon Dallinga (esce Okoye) e Freuler (fuori). Ancora Davis, a lato. Ripresa. Punizione bianconera di Payero fuori, punizione rossoblù di Orsolini sulla traversa. Orsolini sciupa di testa.

