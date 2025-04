Serie A 34 turno | Lazio-Parma 2-2

22.50 Lazio non approfitta del pareggio del Bologna a Udine e fa patta in casa in rimonta con il Parma. All'Olimpico è 2-2. Biancocelesti a 60 punti agganciati dalla Roma, il Bologna ne ha 61, la Juventus, quarta, 62. All'Olimpico ducali avanti con una doppietta di Ondrejka (3' e 46'). Replica Pedro (dal 57', in rete al 79' e all'84'). Parma a 32 punti come il Verona. Verona che perde in casa 0-2 dal Cagliari nell'altra partita del lunedì sera. Al 'Bentegodi' Pavoletti in rete al 30', raddoppia Deiola al 93'.

Serie A, oggi 3 partite 34° turno: orario, dove vederla in tv - La Serie A scende in campo anche oggi, lunedì 28 aprile, con tre partite che chiudono il 34° turno della stagione 2024-2025. In programma Udinese-Bologna alle ore 18.30 e Hellas Verona-Cagliari e Lazio-Parma entrambe alle ore 20.45. Sarà possibile guardare tutte e tre le partite in diretta tv su Dazn. Lazio-Parma e Hellas-Verona saranno trasmesse anche su Sky e in streaming su NOW. Dopo il passo falso dell’Inter in casa contro la Roma e la vittoria che avvicina il Napoli allo scudetto, due sfide di stasera potranno dare altre risposte importanti anche nella lotta per un posto in Europa. 🔗lapresse.it

Serie A, 34° turno: Udinese-Bologna 0-0 - 20.30 Il Bologna non bissa l'impresa contro l'Inter e a Udine non va oltre lo 0-0. Felsinei al 5° posto a 61 punti, uno meno della Juventus, uno in più della Roma.Discorso Champions sempre apertissimo. Bianconeri friulani tranquilli a quota 41. Partono forte i padroni di casa:missile di Davis sulla traversa. Reazione Bologna con Dallinga (esce Okoye) e Freuler (fuori). Ancora Davis, a lato. Ripresa. 🔗servizitelevideo.rai.it

Serie A, 34° turno: Juventus-Monza 2-0 - 19.59 La Juve si rialza dopo il ko a Parma e rientra in zona Champions (è quarta) battendo 2-0 il fanalino Monza, ormai spacciato, all'Allianz Stadium. Ospiti minacciosi in ripartenza con Birindelli, poi bianconeri a segno con la precisa rasoiata mancina di N.Gonzalez da fuori (11'). Kolo Muani spreca,ma si riscatta al 33' su assist Thuram.Espulso Yildiz nel recupero per un'ingenua sbracciata.Ripresa. 🔗servizitelevideo.rai.it

