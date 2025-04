Serie A 25 26 ecco quando sarà ufficiale il calendario per la nuova stagione

Serie A 2526, ecco quando sarà ufficiale il calendario per la nuova stagione. La conferma di Simonelli, presidente della LegaCosi Simonelli, presidente della Lega, sul tema calendario di Serie A per la prossima stagione 25-26LE PAROLE- «Abbiamo portato avanti i temi, lavorando sulle commissioni. Abbiamo fatto una lunga analisi del panorama dei diritti Tv internazionali, che sono quelli su cui dobbiamo fare meglio. Le prossime due assemblee si terranno a Roma in occasione della finale di Coppa Italia: di fatto esamineremo nel dettaglio il piano industriale, oggi accennato per le linee guida, di cui oggi abbiamo discusso molto. A Roma speriamo di poterlo licenziare. L'altra assemblea la faremo il 6 giugno, in occasione del festival della Serie A: in quell'occasione daremo il calendario, cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo.

