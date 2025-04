Sergio Ramelli Meloni | Tutti dobbiamo fare i conti con la sua memoria

Tgcom24.mediaset.it - Sergio Ramelli, Meloni: "Tutti dobbiamo fare i conti con la sua memoria" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il ministro Santanchè: intitolare una via al giovane del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa "sarebbe giusto"

Meloni ricorda Sergio Ramelli: "Tutti devono fare i conti con la sua morte" - (Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2025 Ci tenevo moltissimo ad esserci in questo anniversario così importante. Siamo reduci da giorni intensi, nei quali la scomparsa del Santo Padre ci ha portato a riflettere su temi profondi: misericordia, perdono, pietas, provvidenza. Ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di Sergio Ramelli. Cinquant'anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: una morte tanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia. 🔗iltempo.it

Giorgia Meloni: un francobollo in memoria di Sergio Ramelli per una storia condivisa - "Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio Ramelli, per noi un gesto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la sua morte sono un pezzo di storia d'Italia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato per l'evento organizzato a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio Ramelli. 🔗quotidiano.net

Nicola Rao presenta il suo libro su Sergio Ramelli: “Bisogna fare tutti insieme un passo in avanti per superare gli anni di piombo” - Sergio Ramelli – uno studente di destra di diciotto anni – viene aggredito a colpi di chiavi inglesi da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare, morendo dopo 47 giorni di agonia. “L’obiettivo di questo libro è quello di raccontare questa storia terribile , tra le tante che pure hanno caratterizzato l’Italia degli anni settanta, a chi anche per motivi anagrafici non la conosceva e ricordarla alle tante persone che forse se l’erano dimenticate. 🔗ilfattoquotidiano.it

