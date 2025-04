Sergio Ramelli l' ex sindaco Gabriele Albertini | Una via a Milano quando torneremo noi

Milano – Giorgia Meloni e Ignazio La Russa sottolineano la traiettoria via via compiuta dalla vicenda umana e politica di Sergio Ramelli. Per il presidente del Consiglio “è terribilmente difficile associare a questa vicenda valori quali misericordia, perdono, pietas” ma, premesso questo, “oggi, dopo 50 anni, una memoria che per troppo tempo è stata di una parte iniziata ad essere condivisa” e con cui “tutti devono fare i conti”. “La memoria di Sergio – dichiara a sua volta il presidente del Senato – non si è affievolita, ma è diventata anno dopo anno un segnale che riguarda sempre più persone, non solo di destra”. Parole proferite nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, sede della Regione, nel convegno organizzato dal Circolo Il Tricolore col supporto della Regione stessa, per il cinquantenario della morte del militante del Fronte della Gioventù, costola giovanile del Movimento Sociale, spentosi il 29 aprile del 1975, dopo 47 giorni di agonia, a soli 18 anni, a causa dei colpi infertigli con la chiave inglese da estremisti di Avanguardia Operaia. Ilgiorno.it - Sergio Ramelli, l'ex sindaco Gabriele Albertini: “Una via a Milano quando torneremo noi” Leggi su Ilgiorno.it – Giorgia Meloni e Ignazio La Russa sottolineano la traiettoria via via compiuta dalla vicenda umana e politica di. Per il presidente del Consiglio “è terribilmente difficile associare a questa vicenda valori quali misericordia, perdono, pietas” ma, premesso questo, “oggi, dopo 50 anni, una memoria che per troppo tempo è stata di una parte iniziata ad essere condivisa” e con cui “tutti devono fare i conti”. “La memoria di– dichiara a sua volta il presidente del Senato – non si è affievolita, ma è diventata anno dopo anno un segnale che riguarda sempre più persone, non solo di destra”. Parole proferite nell'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, sede della Regione, nel convegno organizzato dal Circolo Il Tricolore col supporto della Regione stessa, per il cinquantenario della morte del militante del Fronte della Gioventù, costola giovanile del Movimento Sociale, spentosi il 29 aprile del 1975, dopo 47 giorni di agonia, a soli 18 anni, a causa dei colpi infertigli con la chiave inglese da estremisti di Avanguardia Operaia.

Su questo argomento da altre fonti

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Milano – “L’epoca in cui Sergio Ramelli è stato vilmente e barbaramente assassinato, nella velocità convulsa dei tempi che stiamo vivendo, rischia di venire dimenticata, come un po’ tutto il canone storico, la cui memoria persino il sistema educativo non riesce a garantire in modo completo”. Parole del sindaco Giuseppe Sala, contenute nel libro “Il ragazzo che non doveva morire. L’omicidio Ramelli e cinquant’anni di ferite“ (Castelvecchi) scritto da Federica Venni, giornalista di Repubblica. 🔗ilgiorno.it

La mozione di FdI: "Una via intitolata a Sergio Ramelli" - Intitolare una via, o una piazza di San Donato a Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico degli anni Settanta. Lo chiede, con una mozione da discutere in consiglio comunale, la sezione locale di Fratelli d’Italia, col suo capogruppo Guido Massera. Cinquant’anni fa, il 29 aprile 1975, moriva in un letto d’ospedale a Milano, dopo 47 giorni di agonia, Sergio Ramelli, un ragazzo di 18 anni che il 13 marzo dello stesso anno fu aggredito da un commando di Avanguardia operaia a colpi di chiave inglese, mentre rientrava a casa. 🔗ilgiorno.it

Sergio Ramelli, a Perugia una cerimonia per ricordare i 50 anni dell'aggressione - Il 13 marzo di cinquanta anni fa iniziava il calvario di Sergio Ramelli, giovane militante di destra aggredito per solo odio politico da un gruppo di appartenenti ad Avanguardia Operaia. Sergio rimase in coma 47 giorni, colpito solo perché in un tema scolastico aveva condannato le azioni delle... 🔗perugiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Sergio Ramelli, l'ex sindaco Gabriele Albertini: “Una via a Milano quando torneremo noi”; Slargo Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi a Sesto, La Russa: “Tutti i caduti siano faro per il futuro, anche quelli di segno opposto”; Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero”; Cinisello Balsamo e una piazza per ricominciare. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sergio Ramelli, l'ex sindaco Gabriele Albertini: “Una via a Milano quando torneremo noi” - Milano, la commemorazione del militante 18enne del Fronte della gioventù ucciso nel 1975. Dalla premier Giorgia Meloni al presidente del Senato Ignazio La Russa, dal governatore Attilio Fontana al can ... 🔗ilgiorno.it

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Il presidente del Senato, nel saggio di Federica Venni “Il ragazzo che non doveva morire”, parla della fiaccolata neofascista e lancia una proposta. Il primo cittadino, intanto, scrive “Sergio barbara ... 🔗msn.com

Giorgia Meloni ricorda Sergio Ramelli. "Era una persona libera e ci voleva coraggio. Tutti facciano i conti con questa vicenda" - A 50 anni dal suo assassinio. Ignazio La Russa: "No all'odio di parte". Daniela Santanché: "Milano intitoli a lui una piazza. Saluti ... 🔗huffingtonpost.it