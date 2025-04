Serena su Inter Roma | Terza sconfitta consecutiva c’è la volontà ma non le gambe

Attraverso il proprio account X, Aldo Serena si è espresso così al termine di Inter Roma, gara vinta ieri dai giallorossi per 0 ad 1.

IL MESSAGGIO – «Terza sconfitta consecutiva dell'Inter. volontà si, gambe no, fiducia scarsa, convinzione ridotta, affaticati tanto».

LE PAROLE DI INZAGHI SULLA PARTITA – «Nel primo tempo non siamo stati lucidi come siamo solitamente. Nel secondo la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva. Non siamo stati premiati negli episodi, abbiamo affrontato una brutta settimana e dobbiamo cercare di riorganizzarci nel migliore dei modi in queste 48 ore».

Terza sconfitta consecutiva per l'Inter, la Roma vince 1-0 a San Siro - AGI - Terza sconfitta consecutiva per l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver perso a Bologna in campionato ed essere stata eliminata in Coppa Italia per mano del Milan, viene fermata anche dalla Roma, che vince 1-0 a San Siro, fa un favore al Napoli in chiave scudetto e rilancia la sua corsa verso un posto in Champions. È un gol di Matias Soulé a guastare ulteriormente il mese dei nerazzurri, chiamati a sfidare il Barcellona in Champions League con più di un problema in infermeria. 🔗agi.it

Inter-Roma 0-1, Soulé gela San Siro: terza sconfitta di fila per i nerazzurri - È dramma Inter. La Roma si impone a sorpresa per 1-0 a San Siro nella gara valida per la 34a giornata di Serie A e mette nei guai i nerazzurri che rischiano di perdere la vetta della classifica se il Napoli riuscirà a battere il Torino al Maradona. Un gol di Soulé al 22? gela San Siro e infligge all’Inter la seconda sconfitta di fila in campionato dopo quella di Bologna, la terza se si considera anche il derby di Coppa Italia perso nettamente contro il Milan. 🔗lapresse.it

