Seoul il Festival delle Lanterne di Loto in vista del compleanno di Buddha

vista del compleanno di Buddha, che quest'anno si celebrerà il 5 maggio, i monaci sfilano per le strade di Seoul, in Corea del Sud, con Lanterne colorate, mentre la folla lungo il percorso applaude con entusiasmo durante il Festival delle Lanterne di Loto. Tgcom24.mediaset.it - Seoul, il Festival delle Lanterne di Loto in vista del compleanno di Buddha Leggi su Tgcom24.mediaset.it Indeldi, che quest'anno si celebrerà il 5 maggio, i monaci sfilano per le strade di, in Corea del Sud, concolorate, mentre la folla lungo il percorso applaude con entusiasmo durante ildi

