Senerchia tra le 20 liste anche una col Fascio | bloccata

Senerchia, il comune di 750 abitanti in provincia di Avellino dopo quello relativo alla presentazione di ben 21 liste, 19 delle quali composte da persone residenti in province e regioni diverse dalla Campania, per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio prossimi. La Commissione provinciale elettorale ha infatti sospeso, per 48 ore, una delle liste: motivo, nel contrassegno presenta il simbolo del Fascio littorio romano.“Il contrassegno – spiega il verbale redatto dalla prefettura di Avellino – fa riferimento ad ideologie autoritarie, come tali vietate dalla Costituzione e dalla legge del 20 giugno del 1952”. Entro il termine perentorio delle 48 ore, i presentatori della lista dovranno consegnare un contrassegno diverso, pena la esclusione dalla competizione elettorale. Anteprima24.it - Senerchia, tra le 20 liste anche una col “Fascio”: bloccata Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiNuovo caso ‘politico-elettorale’ a, il comune di 750 abitanti in provincia di Avellino dopo quello relativo alla presentazione di ben 21, 19 delle quali composte da persone residenti in province e regioni diverse dalla Campania, per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio prossimi. La Commissione provinciale elettorale ha infatti sospeso, per 48 ore, una delle: motivo, nel contrassegno presenta il simbolo dellittorio romano.“Il contrassegno – spiega il verbale redatto dalla prefettura di Avellino – fa riferimento ad ideologie autoritarie, come tali vietate dalla Costituzione e dalla legge del 20 giugno del 1952”. Entro il termine perentorio delle 48 ore, i presentatori della lista dovranno consegnare un contrassegno diverso, pena la esclusione dalla competizione elettorale.

