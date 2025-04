‘Sembrava il set di un film’ maxi blackout Spagna e Portogallo | le ipotesi e le testimonianze

blackout ha spento contemporaneamente Spagna, Portogallo e parte della Francia meridionale, provocando il caos. “Sembrava il set di un film”, ha raccontato Maurizio Dionisio, direttore generale di Arpa Abruzzo, testimone diretto a Madrid. “É improvvisamente andata via la luce, sono saltate le connessioni internet e si sono spenti i semafori. Di conseguenza, è partito il caos”. L’italiano ha spiegato che improvvisamente si sono fermati semafori, treni, metropolitane e internet. La città si è riempita di persone in cerca di contanti, con file interminabili alle banche e ai negozi di cambio, mentre ristoranti e supermercati sono rimasti senza possibilità di operare. Notizieaudaci.it - ‘Sembrava il set di un film’, maxi blackout Spagna e Portogallo: le ipotesi e le testimonianze Leggi su Notizieaudaci.it Un’intera penisola senza luce, l’italiano Maurizio Dionisio: ‘Alle 12:30 il caos’Scene da film apocalittico a Madrid e nel resto della Penisola Iberica. Alle 12:30 di sabato 26 aprile 2025, un improvvisoha spento contemporaneamentee parte della Francia meridionale, provocando il caos. “Sembrava il set di un film”, ha raccontato Maurizio Dionisio, direttore generale di Arpa Abruzzo, testimone diretto a Madrid. “É improvvisamente andata via la luce, sono saltate le connessioni internet e si sono spenti i semafori. Di conseguenza, è partito il caos”. L’italiano ha spiegato che improvvisamente si sono fermati semafori, treni, metropolitane e internet. La città si è riempita di persone in cerca di contanti, con file interminabili alle banche e ai negozi di cambio, mentre ristoranti e supermercati sono rimasti senza possibilità di operare.

