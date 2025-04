Selezione per Miss Mamma Italiana 2025 | tra le premiate anche l' anconetana Daniela Campana

Miss Mamma Italiana edizione 2025”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i. Anconatoday.it - Selezione per "Miss Mamma Italiana 2025": tra le premiate anche l'anconetana Daniela Campana Leggi su Anconatoday.it FERMO - Proseguono in tutta Italia le selezioni per “edizione”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Miss Mamma Italiana, trionfo delle mamme comasche: 7 premiate alla selezione di Varese - Proseguono in tutta Italia le selezioni per "Miss Mamma Italiana edizione 2025", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i... 🔗quicomo.it

Una giornata speciale a Rebibbia per sedici detenute: nuove emozioni con Miss Mamma Italiana - Sedici mamme speciali per una giornata speciale. Questo è sicuramente il titolo ideale per la selezione di Miss Mamma Italiana svoltasi lunedì 31 marzo, nel Penitenziario di Rebibbia. Dal pensiero di una mamma in concorso, si evince cosa ha rappresentato questa tappa speciale presso il carcere... 🔗riminitoday.it

Miss Mamma italiana entra a Rebibbia, sfilano le detenute - Miss Mamma va in carcere. Nella sala consiliare del Comune di Bellaria Igea Marina, la località che da anni ospita le fasi finali di Miss Mamma italiana, il cesenate Paolo Teti patron del concorso nazionale Miss Mamma Italiana giunto alla sua 32° edizione, ha presentato una selezione unical concorso “Miss Mamma Italiana”. Lunedì 31 marzo, infatti per la prima volta al mondo – affermano i promotori – un concorso di bellezza e simpatia, varcherà le soglie di un istituto di pena, per una tappa riservata a 16 mamme detenute nel carcere femminile di Rebibbia, il carcere femminile romano più ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Selezione per Miss Mamma Italiana 2025: tra le premiate anche l'anconetana Daniela Campana; Miss Mamma Italiana 2025: a Monte Giberto la selezione per la 32ª edizione; Miss Mamma Italiana, trionfo delle mamme comasche: 7 premiate alla selezione di Varese; Miss mamma italiana 2025, cremonese premiata a selezione a Ghedi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Miss Mamma Italiana, trionfo delle mamme comasche: 7 premiate alla selezione di Varese - Proseguono in tutta Italia le selezioni per "Miss Mamma Italiana edizione 2025", concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest'anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di ... 🔗quicomo.it

Miss Mamma Italiana, alle selezioni premiate due lecchesi - Il concorso è giunto alla sua 32^ edizione e sostiene l’associazione Arianne Onlus per la lotta contro l’Endometriosi LECCO – Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma ... 🔗msn.com

Bellaria, Miss Mamma Italiana a Rebibbia: emozioni e speranza per sedici detenute - Sedici mamme speciali per una giornata speciale! Questo è sicuramente il titolo ideale per la selezione di Miss Mamma Italiana svoltasi lunedì 31 marzo, nel Penitenziario di Rebibbia Dal pensiero di ... 🔗chiamamicitta.it