Sei Nazioni femminile | un’Italia convincente con un’unica nota stonata

femminile. Un torneo positivo, come detto, con un’unica nota stonata.Le sconfitte contro Inghilterra e Francia erano preventivate, ma in entrambe le occasioni le azzurre hanno mostrato anche buone cose – soprattutto contro le francesi, che hanno dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio sull’Italia. Auspicabili, ma non scontate, erano invece le vittorie arrivate con Scozia e Galles, dove spicca quella contro la Scozia – battuta in trasferta e contro una squadra che era in un buon periodo di forma. Oasport.it - Sei Nazioni femminile: un’Italia convincente, con un’unica nota stonata Leggi su Oasport.it Si è concluso il Guinness Women Six Nations 2025 e l’Italia di Fabio Roselli ha chiuso il torneo al quarto posto, con 2 vittorie e tre sconfitte. Un torneo positivo per le azzurre, dopo un paio di anni di grossa difficoltà, e si vede già la mano del nuovo tecnico, che ha ridato un gioco all’Italia. Un torneo positivo, come detto, con.Le sconfitte contro Inghilterra e Francia erano preventivate, ma in entrambe le occasioni le azzurre hanno mostrato anche buone cose – soprattutto contro le francesi, che hanno dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio sull’Italia. Auspicabili, ma non scontate, erano invece le vittorie arrivate con Scozia e Galles, dove spicca quella contro la Scozia – battuta in trasferta e contro una squadra che era in un buon periodo di forma.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Italia-Irlanda 5-35, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: cartellino giallo per Djougang - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63?- Siamo nel corso dell’ultimo quarto di gara. Italia in superiorità numerica che però non riesce ad organizzare attacchi degni di nota. 61?- Sostituzioni Italia. Fuori Stefan e Sillari, dentro Bitonci e Mannini. 60?- Ed arriva il cartellino giallo per la numero 3 irlandese. Ospiti in inferiorità numerica per i prossimi 10 minuti. 60?- Gioco fermo. Il TMO analizza un possibile placcaggio alto di Djougang. 🔗oasport.it

LIVE Inghilterra-Italia 31-5, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: arriva la meta delle azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39? Non sbaglia Emma Sing. Inghilterra-Italia 33-5. 38? Errore dell’Italia che perde la touche con Amy Cokayne che raccoglie il pallone e sigla la meta. Inghilterra-Italia 31-5. 38? Ancora un salvataggio di Aura Muzzo!! Mia Venner salta D’Inca ma la 14 italiana placca perfettamente con l’inglese che termina schiena a terra non potendo schiacciare il pallone. 🔗oasport.it

LIVE Inghilterra-Italia 26-0, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: le inglesi fanno il vuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Non rotola via Marlie Packer. Le azzurre scelgono di andare in rimessa laterale e non tra i pali 31? Per la prima volta le azzurre entrano nei 22 inglesi e provano a spingere. 31? Pallone tenuto dalle inglesi. Le azzurre si stanno ben comportando sul punto d’incontro 30? Non arriva la trasformazione di Emma Sing con il pallone che passa alla sinistra dei pali. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Sei Nazioni femminile: la formazione dell'Italia per la sfida con il Galles, 3 cambi per le Azzurre; Sei Nazioni femminile: a Parma l’Italia chiude vincendo, 44-12 al Galles; ITALIA-GALLES SI GIOCHERA' DOMENICA 27 APRILE; Sei Nazioni di Rugby 2025 - Italia - Galles 44-12: gli Highlights - Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sei Nazioni femminile, l'Italia batte il Galles 44-12: gli highlights - A Parma le Azzurre possono finalmente festeggiare di fronte al proprio pubblico: il sipario cala sul Sei Nazioni Femminile e l’ultimo atto vede l’Italia conquistare una netta vittoria sul Galles per 4 ... 🔗sport.sky.it

Sei Nazioni femminile 2025: l’Italia domina il Galles nella ripresa, vince per 44-12 e chiude quarta - Nel match posticipato di un giorno per il lutto nazionale dovuto ai funerali di Papa Francesco, valido per il quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2025 ... 🔗oasport.it

Sei Nazioni femminile: a Parma l’Italia chiude vincendo, 44-12 al Galles - L’Italia viene fuori alla distanza e chiude il Sei Nazioni 2025 con una grande vittoria: allo Stadio Lanfranchi di Parma il Galles dura un tempo, poi cede nettamente nella ripresa per 44-12 dopo un se ... 🔗sportparma.com