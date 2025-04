Secondo i bookmaker sarà un Conclave lungo | Ma c’è un cardinale favorito a quota 35

bookmaker inglesi prevedono che quello del 7 maggio sarà un Conclave lungo e stimano un 'ballot' tra le 5 e le 8 fumate. Candidato favorito resta il cardinale italiano Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, mentre perde terreno il progressista filippino Luis Antonio Tagle. Leggi su Fanpage.it inglesi prevedono che quello del 7 maggioune stimano un 'ballot' tra le 5 e le 8 fumate. Candidatoresta ilitaliano Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, mentre perde terreno il progressista filippino Luis Antonio Tagle.

Approfondimenti da altre fonti

Chi sarà il nuovo Papa? Quote e previsioni dei bookmaker sul Conclave 2025, ma è polemica sulle scommesse - Dopo la morte di Papa Francesco , l’attenzione del mondo si concentra su un evento che segnerà il futuro della Chiesa cattolica: il Conclave 2025. Nei corridoi vaticani, tra preghiere e strategie, si delineano i profili dei possibili successori. E mentre i cardinali si preparano a entrare nella Cappella Sistina tra il 5 e il 10 maggio, i bookmakers internazionali scommettono su chi indosserà il... 🔗feedpress.me

Come andrà il conclave e chi sarà il nuovo papa, secondo i bookmakers - C'è il detto che, nel conclave, chi entra papa ne esce cardinale. Tradotto: solitamente il nome dato per favorito a succedere alla guida del pontefice venuto a mancare, è quello che invece non verrà eletto. Questo però non ferma i bookmaker internazionali, che nelle stesse ore in cui è stata resa... 🔗bolognatoday.it

Chi sarà il prossimo Papa? Quote e previsioni dei bookmaker sul Conclave: e spunta anche il Fantapapa - Dopo la morte di Papa Francesco , l’attenzione del mondo si concentra su un evento che segnerà il futuro della Chiesa cattolica: il Conclave 2025. Nei corridoi vaticani, tra preghiere e strategie, si delineano i profili dei possibili successori. E mentre i cardinali si preparano a entrare nella Cappella Sistina tra il 5 e il 10 maggio, i bookmakers internazionali scommettono su chi indosserà il... 🔗feedpress.me

Le notizie più recenti da fonti esterne

Secondo i bookmaker sarà un Conclave lungo: “Ma c’è un cardinale favorito a quota 3,5”; Come andrà il conclave e chi sarà il nuovo papa, secondo i bookmakers; Nuovo Papa, i bookmaker inglesi prevedono un lungo conclave. Parolin sempre favorito, il progressista Tagle perde terreno; Successore Papa Francesco, per bookmaker favoriti sono Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle. 🔗Su questo argomento da altre fonti