Sebastian Stan sorprende i fan della Marvel con un nuovo look durante la promozione di Thunderbolts*

durante la promozione di Thunderbolts*, l'attore Sebastian Stan si è presentato con un nuovo look che ha sorpreso i fan. La promozione del film Thunderbolts è attualmente in corso e i fan della Marvel sono rimasti sorpresi dal nuovo look dell'attore Sebastian Stan. L'interprete di Bucky era assente durante le prime première e in occasione di alcuni incontri con la stampa, tuttavia è ora arrivato per affiancare i suoi colleghi nelle attività. Il cambio di look dell'attore Sebastian Stan è stato infatti immortalato con la testa completamente rasata, un look molto diverso da quello di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno nell'atteso Thunderbolts*. Su Reddit, dove è stata condivisa l'immagine, i fan della Marvel hanno reagito anche in modo molto ironico.

