Se i giovani bevono meno vino non è per motivi di salute La colpa è anche degli stipendi bassi

anche legato al maggior uso dei social network e ai cambiamenti demografici Gamberorosso.it - Se i giovani bevono meno vino non è per motivi di salute. La “colpa” è anche degli stipendi bassi Leggi su Gamberorosso.it Secondo lo studio di Rabobank il calo dei consumi èlegato al maggior uso dei social network e ai cambiamenti demografici

I francesi bevono sempre meno vino. Champagne ai minimi storici, mentre volano le richieste di Prosecco - In Francia si assiste ad un lento declino degli acquisti domestici. E se le scelte si spostano verso bianchi e rosati, preoccupa il -26 delle bollicine d'Oltralpe per antonomasia

Contrordine: non è vero che i giovani hanno tradito il vino. A bere meno sono gli over 44 - «I consumi di vino scendono per colpa delle nuove generazioni». «Il vino non è più attrattivo per Millennials e GenZ». «Solo i Boomer comprano vini costosi». Quante volte negli ultimi anni avete sentito, se non addirittura pronunciato, una di queste frasi? Ebbene, dimenticate tutto. La fotografia scattata dall'Osservatorio Uiv-Vinitaly in occasione della conferenza stampa del 57esimo Salone del vino di Verona (6 al 9 aprile) ribalta tutti i luoghi comuni.

Giovani imprenditori in ritirata, in 10 anni 153 mila attività in meno - ROMA (ITALPRESS) – L'economia dell'Eurozona sta attraversando una fase di stagnazione, ma ci sono i presupposti per una ripresa nel medio termine. È quanto emerge dal Bollettino economico della Banca Centrale Europea. Continua la contrazione del Pil nel settore manifatturiero, a fronte di un'espansione nel comparto dei servizi. Il clima di fiducia dei consumatori è fragile e le famiglie non hanno ancora tratto dall'aumento dei redditi reali uno stimolo sufficiente a incrementare in modo significativo la propria spesa.

