Scuole Torre e Nicola Sala Altrabenevento incalza | Ritardi nei lavori disagi per famiglie e docenti

Scuole Federico Torre e Nicola Sala finanziato dal PNRR con 17 milioni di euro è davvero un concentrato di sorprese previste e prevedibili che il Comune inventa per giustificare Ritardi e strani pagamenti senza la necessaria Variante. Come annunciato dall’assessore ai lavori Pubblici, Mario Pasquariello, dovrebbero riprendere oggi i lavori di abbattimento del piano interrato e delle fondazioni della scuola Federico Torre interrotti da due mesi perché il dirigente Antonio Iadicicco ha scoperto le “travi rovesce” che invece erano esattamente indicate nella Perizia del 2018. Però non è ancora pronta la famigerata Variante Tecnica che lo stesso Pasquariello annuncia come imminente da agosto 2024 per recuperare il grave ritardo. Anteprima24.it - Scuole Torre e Nicola Sala, Altrabenevento incalza: “Ritardi nei lavori, disagi per famiglie e docenti” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 4 minutiIl progetto per l’abbattimento e la ricostruzione delleFedericofinanziato dal PNRR con 17 milioni di euro è davvero un concentrato di sorprese previste e prevedibili che il Comune inventa per giustificaree strani pagamenti senza la necessaria Variante. Come annunciato dall’assessore aiPubblici, Mario Pasquariello, dovrebbero riprendere oggi idi abbattimento del piano interrato e delle fondazioni della scuola Federicointerrotti da due mesi perché il dirigente Antonio Iadicicco ha scoperto le “travi rovesce” che invece erano esattamente indicate nella Perizia del 2018. Però non è ancora pronta la famigerata Variante Tecnica che lo stesso Pasquariello annuncia come imminente da agosto 2024 per recuperare il grave ritardo.

A Philadelphia il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento porta l’Opera italiana - PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Conservatorio statale di musica “Nicola Sala” di Benevento, l’11 e il 12 aprile, 2025, porta al Kimmel center for the performing arts di Philadelphia l’Opera italiana – Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. Una due giorni che riunirà artisti, studiosi e amanti della musica per celebrare la bellezza senza tempo e l’influenza internazionale dell’Opera italiana e del Bel Canto. 🔗unlimitednews.it

"Il nibbio": il film su Nicola Calipari al Rouge et noir, Claudio Santamaria e il regista Alessandro Tonda in sala - Martedì 11 marzo alle 20:30 proiezione speciale al Rouge et Noir per Il nibbio di Alessandro Tonda che sarà presente in sala con l'attore protagonista Claudio Santamaria e insieme discuteranno del film con Gian Mauro Costa; previsto anche un collegamento con la giornalista Giuliana Sgrena. Il... 🔗palermotoday.it

‘Nicola Sala’, grande successo in terra americana: ovazioni per “Cavalleria Rusticana e Grandi Amori” - Tempo di lettura: 2 minutiStraordinario successo per l’Orchestra dei Conservatori “Nicola Sala” di Benevento e “Lorenzo Perosi” di Campobasso al Kimmel Center di Philadelphia: ovazioni per “Cavalleria Rusticana e Grandi Amori” Una serata di grande musica e forti emozioni quella che si è tenuta presso la prestigiosa Marion Anderson Hall del Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia, dove si è esibita l’Orchestra costituita dagli studenti e dagli allievi dei Conservatori di Musica “Nicola Sala” di Benevento e “Lorenzo Perosi” di Campobasso, con il progetto “Cavalleria Rusticana e ... 🔗anteprima24.it

