Scuola circolare del ministero dell’Istruzione | Compiti a casa non la sera per il giorno dopo

Repubblica.it - Scuola, circolare del ministero dell’Istruzione: “Compiti a casa non la sera per il giorno dopo” Leggi su Repubblica.it Valditara: "Lo scopo è quello di rafforzare sempre di più la positiva collaborazione con le famiglie"

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Ghettizzato per una bestemmia a scuola”: la denuncia di una madre al Ministero dell’Istruzione - La vicenda arriva da Tagliacozzo, in Abruzzo. "Mio figlio punito troppo duramente, ha subito un crollo psichico": dopo aver cercato di risolvere la situazione con il corpo docente e il preside dell'istituto, la donna ha deciso di rivolgersi ai suoi avvocati e ha presentato un esposto al Miur.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Buccinasco, libro di Veltroni a scuola: “Gli atti trasmessi al ministero dell’Istruzione” - Buccinasco (Milano) – Tra polemiche, botta e risposta dei politici, interrogazioni parlamentari, verifiche ministeriali, centinaia di post sui social e migliaia di commenti, la consegna agli alunni del libro di Walter Veltroni, dal titolo ‘La più bella di tutte’, con storie sulla Costituzione, questa vicenda ha assunto rilevanza nazionale. Con qualche elemento della vicenda e passaggio confuso, che abbiamo chiarito direttamente interpellando il personale dell’Ufficio Scolastico Regionale. 🔗ilgiorno.it

Sciopero della scuola tra le fiamme, studenti bruciano la bandiera UE sotto il Ministero dell'Istruzione - A fuoco la bandiera dell'Unione Europea per esprimere il proprio dissenso verso la scuola di Valditara e gli armamenti 🔗notizie.virgilio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Troppi compiti e verifiche, il Ministero raccomanda: stop ai carichi concentrati e ai compiti assegnati la sera per il giorno dopo. CIRCOLARE; Scuola, il Ministero bacchetta i professori: «Non assegnate i compiti la sera per la mattina dopo». La nuova circolare; Scuole ferme alle 10:00 del 28 Aprile. Ecco la Circolare Diffusa in queste Ore; Adozione dei libri di testo: pubblicata la circolare e il decreto ministeriale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scuola, il Ministero bacchetta i professori: «Non assegnate i compiti la sera per la mattina dopo». La nuova circolare - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara ha inviato una circolare alle scuole allo scopo di promuovere ... 🔗msn.com

Scuola, circolare del ministero dell’Istruzione: “Compiti a casa non la sera per il giorno dopo” - Evitare di assegnare i compiti a casa la sera per il giorno dopo. E pianificare accuratamente le verifiche da svolgere in classe. Sono le raccomandazioni contenute in una circolare firmata dal ministr ... 🔗repubblica.it

Compiti e Verifiche a Scuola: le nuove Linee Guida per un carico di lavoro equilibrato - Scopri le nuove indicazioni del Ministero riguardo ai compiti e alla gestione delle verifiche scolastiche per una migliore organizzazione. 🔗informazionescuola.it