Scudetto SocialCom-Adnkronos | il Napoli è già campione d’Italia secondo il web

Adnkronos) – Il Napoli ha già vinto lo Scudetto. Almeno secondo la profezia social, che condanna l'Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l'onda emotiva online per il Pontefice. SocialCom, con la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato in esclusiva per Adnkronos 2 milioni di interazioni online e . Leggi su Periodicodaily.com ) – Ilha già vinto lo. Almenola profezia social, che condanna l'Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l'onda emotiva online per il Pontefice., con la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato in esclusiva per2 milioni di interazioni online e .

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» - di RedazioneMichieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» L’intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto. 🔗internews24.com

Behrami: «A Napoli vogliono la perfezione totale, io in primis non ero un giocatore da scudetto» - L’ex centrocampista Valon Behrami ha parlato a Radio Serie A della sua carriera e degli anni vissuti al Napoli, dal 2012 al 2014. Behrami: «A Napoli vogliono la perfezione totale, io in primis non ero un giocatore da scudetto» «In campo mi trasformavo. Soprattutto all’inizio ero un ragazzo molto sensibile, non avevo la capacità di gestire bene gli umori dei tifosi e i giudizi. Nascondevo tanto, però di base c’era tanta sensibilità e infatti a un certo punto della mia carriera mi sono accorto che non avevo più la capacità di gestire i commenti negativi sui social, li ho tolti e ho trovato la ... 🔗ilnapolista.it

Scudetto al Napoli, Conte: “Saremmo folli se non ci pensassimo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Saremmo dei folli se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo”. Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Milan e quando ne mancano nove alla conclusione del campionato, lancia la sfida alla capolista Inter e ammette con chiarezza di puntare alla conquista del titolo. “Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere – osserva – siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo. 🔗anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

Scudetto, SocialCom-Adnkronos: il Napoli è già campione d’Italia secondo il web - (Adnkronos) – Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Almeno secondo la profezia social, che condanna l'Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l'onda emotiva online per ... 🔗msn.com

Napoli, McTominay da record: l'anima azzurra mette il marchio sullo scudetto - Undici gol segnati non certo per caso. È così che Scott McTominay si è preso Napoli e il Napoli in un colpo solo. Ieri il Maradona invocava il nome del suo idolo ... 🔗ilmattino.it

Cosa serve al Napoli per vincere matematicamente lo Scudetto dopo il Torino e quando può succedere - Il Napoli dopo aver battuto il Torino si è portato a più tre sull’Inter sconfitta dalla Roma. La squadra di Conte è favorita per lo Scudetto, ecco quando potrebbe arriare. 🔗fanpage.it