Scudetto SocialCom-Adnkronos | il Napoli è già campione d’Italia secondo il web

Adnkronos) – Il Napoli ha già vinto lo Scudetto. Almeno secondo la profezia social, che condanna l’Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l’onda emotiva online per il Pontefice. SocialCom, con la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato in esclusiva per Adnkronos 2 milioni di interazioni online e più di 20 mila mention social sulla lotta al titolo di campione d’Italia. E’ stato analizzato l’andamento quotidiano ad aprile del sentiment online con la metrica originale di SocialCom “Champ Score” che utilizza l’AI per identificare le conversazioni sullo Scudetto studiandone emozioni, reazioni e fiducia. La metrica va da -100 a +100. Dopo un lungo testa a testa, sia in classifica che sui social, ora i dati parlano chiaro. Nella serata di domenica 27 aprile, con la sfida Napoli-Torino, il duello calcistico a distanza con l’Inter ha totalizzato più interazioni del Papa, funerale e conclave in fieri (1. .com - Scudetto, SocialCom-Adnkronos: il Napoli è già campione d’Italia secondo il web Leggi su .com ) – Ilha già vinto lo. Almenola profezia social, che condanna l’Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l’onda emotiva online per il Pontefice., con la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato in esclusiva per2 milioni di interazioni online e più di 20 mila mention social sulla lotta al titolo di. E’ stato analizzato l’andamento quotidiano ad aprile del sentiment online con la metrica originale di“Champ Score” che utilizza l’AI per identificare le conversazioni sullostudiandone emozioni, reazioni e fiducia. La metrica va da -100 a +100. Dopo un lungo testa a testa, sia in classifica che sui social, ora i dati parlano chiaro. Nella serata di domenica 27 aprile, con la sfida-Torino, il duello calcistico a distanza con l’Inter ha totalizzato più interazioni del Papa, funerale e conclave in fieri (1.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Svolta nelle quote scudetto Serie A: Napoli a campione a 1.25, Inter a 4.00 - L`Inter incassa la seconda sconfitta di fila in campionato, la terza considerando il derby di Coppa Italia contro il Milan, e il Napoli si porta... 🔗calciomercato.com

Scudetto, SocialCom-Adnkronos: il Napoli è già campione d’Italia secondo il web - (Adnkronos) – Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Almeno secondo la profezia social, che condanna l'Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l'onda emotiva online per il Pontefice. SocialCom, con la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato in esclusiva per Adnkronos 2 milioni di interazioni online e […] L'articolo Scudetto, SocialCom-Adnkronos: il Napoli è già campione d’Italia secondo il web proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Scudetto, SocialCom-Adnkronos: il Napoli è già campione d’Italia secondo il web - (Adnkronos) – Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Almeno secondo la profezia social, che condanna l'Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l'onda emotiva online per il Pontefice. SocialCom, con la piattaforma SocialData, ha raccolto e analizzato in esclusiva per Adnkronos 2 milioni di interazioni online e […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Scudetto SocialCom-Adnkronos | il Napoli è già campione d’Italia secondo il web. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scudetto, SocialCom-Adnkronos: il Napoli è già campione d’Italia secondo il web - (Adnkronos) – Il Napoli ha già vinto lo scudetto. Almeno secondo la profezia social, che condanna l'Inter. La corsa per il titolo in seria A infiamma il web superando persino l'onda emotiva online per ... 🔗msn.com

Cosa serve al Napoli per vincere matematicamente lo Scudetto dopo il Torino e quando può succedere - Il Napoli dopo aver battuto il Torino si è portato a più tre sull’Inter sconfitta dalla Roma. La squadra di Conte è favorita per lo Scudetto, ecco quando potrebbe arriare. 🔗fanpage.it

Napoli, McTominay da record: l'anima azzurra mette il marchio sullo scudetto - Undici gol segnati non certo per caso. È così che Scott McTominay si è preso Napoli e il Napoli in un colpo solo. Ieri il Maradona invocava il nome del suo idolo ... 🔗ilmattino.it