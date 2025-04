Scrittrice tedesca trovata morta giallo in Germania

Scrittrice tedesca di 58 anni, è stata trovata senza vita sulla sua casa galleggiante ad Amburgo. La sua morte, avvenuta tra la mezzanotte e le 5:30 del mattino, è stata causata probabilmente da un colpo di pistola dopo una violenta aggressione. Gli investigatori stanno esaminando diverse ipotesi, inclusi motivi professionali e personali, e non escludono che l'autore del delitto possa essere una persona che la vittima conosceva. Fröhlich aveva guadagnato popolarità con i suoi romanzi polizieschi, ed era conosciuta per il suo stile che mescolava umorismo e introspezione. Tgcom24.mediaset.it - Scrittrice tedesca trovata morta, giallo in Germania Leggi su Tgcom24.mediaset.it Alexandra Fröhlich,di 58 anni, è statasenza vita sulla sua casa galleggiante ad Amburgo. La sua morte, avvenuta tra la mezzanotte e le 5:30 del mattino, è stata causata probabilmente da un colpo di pistola dopo una violenta aggressione. Gli investigatori stanno esaminando diverse ipotesi, inclusi motivi professionali e personali, e non escludono che l'autore del delitto possa essere una persona che la vittima conosceva. Fröhlich aveva guadagnato popolarità con i suoi romanzi polizieschi, ed era conosciuta per il suo stile che mescolava umorismo e introspezione.

