Screening oncologici i camper dell' ASL di Avellino a Cervinara e a Sant' Andrea di Conza

Continua l'impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i camper per lo Screening della mammella e del collo dell'utero (o cervice uterina). Sabato 3 maggio, in.

Gli screening oncologici dell’Asl entrano nelle carceri irpine - Tempo di lettura: 2 minutiGli screening oncologici entrano nelle carceri irpine. Nell’ambito del programma di screening, che interessa tutta la popolazione residente sul territorio irpino, promosso dall’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, si è tenuta nella mattinata di oggi la prima tappa destinata alla popolazione ristretta presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino. Presso l’istituto penitenziario grazie alla collaborazione tra la Direzione della Casa Circondariale e l’Unità Operativa Tutela della salute in carcere e la Centrale Screening oncologici dell’ASL di ... 🔗anteprima24.it

Dagli screening oncologici alle vaccinazioni, al via gli incontri dell'associazione Strade - Portare la salute e la prevenzione sempre più vicine alla comunità sul territorio. E' l'obiettivo del ciclo di incontri promossi dall'associazione Strade e da Caterina Palmonari, direttrice del Distretto Socio-Sanitario Ovest dell'Ausl di Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday... 🔗ferraratoday.it

Ventimiglia di Sicilia abbraccia la prevenzione: quasi 600 screening nei camper dell'Asp - Quasi 600 prestazioni in un paese di poco meno di 1800 abitanti. Adesione da record a Ventimiglia di Sicilia in occasione dell’open day organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l'amministrazione comunale locale, la prima circoscrizione del distretto Lions 108Yb Sicilia e il supporto... 🔗palermotoday.it

Screening oncologici «a domicilio» grazie ai sistemi di digital medicine (e anche l'ambiente ringrazia) - Proxy Screening, il camper della prevenzione oncologica Proximity Care ... in collaborazione con l’UOC Screening dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e ISPRO, è stata sviluppata una campagna ... 🔗corriere.it

I camper degli screening in Valle del Serchio in uno studio pubblicato su Nature - dell’equità di accesso e della sostenibilità economica”, dichiara Vera Benedetto, post-doc alla Scuola Sant’Anna e tra gli autori dello studio. Proxy Screening, il camper della prevenzione oncologica ... 🔗luccaindiretta.it

Esami e visite gratuite a Trabia: camper dell'open day in piazza Lanza - Appuntamento fissato per domani dalle 10.30 alle 16.30: gli utenti del comprensorio avranno la possibilità di aderire ai programmi di screening ... 🔗palermotoday.it