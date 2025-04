Scossa sismica 2 4 a Udine interessa Raveo Ovaro Ampezzo Socchieve ed Enemonzo

Scossa sismica, registrata dall'INGV alle 7, ha interessato la provincia di Udine in data odierna, manifestandosi con una magnitudo pari a 2.4. Zone interessate I territori maggiormente colpiti dall'evento comprendono i comuni di Raveo, Ovaro, Ampezzo, Socchieve ed Enemonzo, territori la cui vicinanza all'epicentro ha reso l'evento particolarmente rilevante. Dettagli operativi Nel contesto dell'intervento . L'articolo Scossa sismica 2.4 a Udine interessa Raveo, Ovaro, Ampezzo, Socchieve ed Enemonzo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Scossa sismica magnitudo 7.7 in Myanmar - 8.11 Un potentissimo terremoto, stimato di magnitudo 7.7, ha scosso il Myanmar. Epicentro a 10 km di profondità, nel centro del Paese, a 16 km dalla città di Saigang. Il sisma è stato avvertito anche nella confinante Thailandia. Nella capitale Bangkok evacuati uffici e negozi. Scossa percepita anche nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, che anch'essa confina con il Myanmar. 🔗servizitelevideo.rai.it

Spoleto, dopo la scossa sismica del 23 aprile: riaperti lo Sportello del Cittadino, il Teatro Caio Melisso Carla Fendi e la Rocca Albornoz - Dopo i controlli effettuati a seguito dell’evento sismico che ha interessato il territorio tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile 2025, il Comune di Spoleto ha annunciato la riapertura al pubblico dello Sportello del Cittadino. La struttura ha ripreso la normale attività, in seguito alle verifiche che non hanno evidenziato criticità strutturali. Riprendono regolarmente anche le attività in programma presso il Teatro Caio Melisso Carla Fendi e la Rocca Albornoz, due importanti poli culturali della città. 🔗laprimapagina.it

Scossa sismica nel sud del Cile: terremoto di magnitudo 4.5 avvertito in tre regioni - Un terremoto di media intensità, di magnitudo 4.5, ha colpito oggi le regioni meridionali del Cile, interessando in particolare Ñuble, Biobío e Araucanía. La scossa, avvertita dalla popolazione ma al momento senza notizie di danni gravi, è stata registrata alle 12.37 ora locale. Secondo quanto comunicato dal Centro Sismologico dell’Università del Cile, l’evento si è verificato in mare, a una profondità di 33,5 chilometri. 🔗thesocialpost.it

