Scoppia la polemica a scuola | Obbligati a un minuto di silenzio in classe per Papa Francesco Pronta una denuncia contro il Ministero

Obbligati in classe - dove sono rientrati oggi dopo la pausa pasquale e il ponte del 25 aprile - ad ottemperare ad un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco , senza nessuna possibilità di sottrarsi . Anzi, chi ha sollevato la questione e ha chiesto di non parteciparvi, non solo non è stato ascoltato ma è stato redarguito e gli è stato detto che avrebbe dovuto sentirsi coinvolto nel ricordo. Feedpress.me - Scoppia la polemica a scuola: "Obbligati a un minuto di silenzio in classe per Papa Francesco". Pronta una denuncia contro il Ministero Leggi su Feedpress.me in- dove sono rientrati oggi dopo la pausa pasquale e il ponte del 25 aprile - ad ottemperare ad undiper la morte di, senza nessuna possibilità di sottrarsi . Anzi, chi ha sollevato la questione e ha chiesto di non parteciparvi, non solo non è stato ascoltato ma è stato redarguito e gli è stato detto che avrebbe dovuto sentirsi coinvolto nel ricordo.

