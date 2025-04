Scoperto il segreto delle gigantesche labbra dei pesci ciclidi africani sono bellissime

gigantesche (rispetto alle loro proporzioni) le labbra dei pesci ciclidi africani, tanto impressionanti da sembrare quasi dipinte. Il team, guidato da Nagatoshi Machii del Tokyo Institute of Technology, ha individuato i meccanismi molecolari responsabili di questa curiosa caratteristica. Non si tratta di semplice estetica. Le labbra ipertrofiche sono il frutto di una precisa strategia evolutiva, fondamentale per sopravvivere negli intricati ambienti dei grandi laghi africani. Le ricerche, pubblicate sulla rivista eLife, offrono nuove prospettive non solo sulla biologia dei pesci, ma anche sulla crescita dei tessuti in altri organismi, umani compresi.I ciclidi africani si trovano nelle acque dolci dei laghi Vittoria, Malawi e Tanganica e rappresentano un perfetto esempio di evoluzione parallela. Cultweb.it - Scoperto il segreto delle gigantesche labbra dei pesci ciclidi africani (sono bellissime) Leggi su Cultweb.it Un gruppo di ricercatori giapponesi ha svelato cosa rende(rispetto alle loro proporzioni) ledei, tanto impressionanti da sembrare quasi dipinte. Il team, guidato da Nagatoshi Machii del Tokyo Institute of Technology, ha individuato i meccanismi molecolari responsabili di questa curiosa caratteristica. Non si tratta di semplice estetica. Leipertroficheil frutto di una precisa strategia evolutiva, fondamentale per sopravvivere negli intricati ambienti dei grandi laghi. Le ricerche, pubblicate sulla rivista eLife, offrono nuove prospettive non solo sulla biologia dei, ma anche sulla crescita dei tessuti in altri organismi, umani compresi.Isi trovano nelle acque dolci dei laghi Vittoria, Malawi e Tanganica e rappresentano un perfetto esempio di evoluzione parallela.

Su altri siti se ne discute

Lip contour e lip overlining: qual è il vero segreto per labbra piene e voluminose? - Nonostante la tendenza sui social sia quella di sciogliere i lip filler con la ialuronidasi, le labbra voluminose e piene sono ancora un must. Ma poiché non tutte sono disposte a scegliere la strada delle punturine (comunque ancora molto gettonate), il trucco rimane ancora il metodo più facile e accessibile. Il lip contour e lip overlining sono senza dubbio la strada più semplice e sicura. Queste due tecniche di make up super virali hanno infatti l’obiettivo di creare l’illusione di creare un maggiore volume, o almeno è quello che ci hanno fato credere. 🔗amica.it

Scoperto pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, in disintegrazione: perde l'equivalente dell'Everest ogni 30 ore - Continuando a disintegrarsi con questa velocità, svanirà completamente nel giro di 1 o 2 milioni di anni E' stato scoperto un pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, che si sta disintegrando e perde l'equivalente del Monte Everest ogni 30 ore. Se continua a dissolversi con 🔗ilgiornaleditalia.it

"Ho visto mio padre uscire di casa con gli abiti insanguinati": ecco come è stato scoperto il femminicido - È una questione di istanti. Il figlio di Samia Kadim, minorenne, è fuori casa: dei tre figli della donna è l'unico che vive ancora con lei nell'appartamento di via Joppi, al civico 71. Oggi, giovedì 17 aprile, è il primo giorno di festa prima di Pasqua, le scuole sono chiuse e chissà dove... 🔗udinetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Double lip liner, il segreto per ingrandire le labbra: come realizzare la tecnica make-up - È il segreto per ingrandire otticamente le labbra , quindi senza il ricordo ad alcun tipo di chirurgia estetica: servono solo un rossetto e due matite. Attenzione: vanno scelti con cura i colori ... 🔗msn.com