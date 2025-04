Scoperta macabra | corpo mummificato trovato in ex scuola abbandonata

corpo mummificato di un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto all'interno dell'ex istituto d'arte Muzi, situato in via Filomusi Guelfi. La Scoperta è avvenuta nel pomeriggio del 27 aprile 2025, quando due giovani esploratori urbani, impegnati nel loro hobby di "urbex" (esplorazione urbana), hanno deciso di visitare l'edificio abbandonato. Dopo aver notato una forte puzza di decomposizione proveniente da una delle aule, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e il personale del 118, che hanno confermato il decesso dell'uomo. Il corpo, avvolto in una coperta e in avanzato stato di decomposizione, era situato all'interno di un'aula sigillata da due banchi. Abruzzo24ore.tv - Scoperta macabra: corpo mummificato trovato in ex scuola abbandonata Leggi su Abruzzo24ore.tv L'Aquila - Due esploratori urbani rinvengono il cadavere di un uomo di circa 40 anni nell'ex istituto d'arte Muzi; le indagini sono in corso. Un ritrovamento inquietante ha scosso la comunità aquilana: ildi un uomo di circa 40 anni è stato rinvenuto all'interno dell'ex istituto d'arte Muzi, situato in via Filomusi Guelfi. Laè avvenuta nel pomeriggio del 27 aprile 2025, quando due giovani esploratori urbani, impegnati nel loro hobby di "urbex" (esplorazione urbana), hanno deciso di visitare l'edificio abbandonato. Dopo aver notato una forte puzza di decomposizione proveniente da una delle aule, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e il personale del 118, che hanno confermato il decesso dell'uomo. Il, avvolto in una coperta e in avanzato stato di decomposizione, era situato all'interno di un'aula sigillata da due banchi.

