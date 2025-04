Scontro tra due auto sulla via del Mare in Cilento | tre feriti

Leggi su Fanpage.it L'incidente si è verificato questa notte nei pressi di Santa Maria di Castellabate: tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari.

