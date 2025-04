Scontro tra auto e moto nell’Alessandrino morto 24enne

nell'Alessandrino. Per cause ancora in corso di accertamento, nello Scontro tra un'auto e una moto è morto un giovane motociclista 24enne. La conducente dell'auto, invece, è stata trasportata dal mezzo di soccorso avanzato del 118 in ospedale in codice giallo.

Scontro tra auto e moto nell’Alessandrino, morto 24enne - (Adnkronos) – Grave incidente stradale domenica sera nell’Alessandrino. Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro tra un’auto e una moto è morto un giovane motociclista 24enne. La conducente dell'auto, invece, è stata trasportata dal mezzo di soccorso avanzato del 118 in ospedale in codice giallo. —[email protected] (Web Info) 🔗periodicodaily.com

Scontro fatale nel giorno della santa Pasqua: nell’incidente tra un taxi ed una moto perde la vita un uomo di 50 anni. La tragedia in via di Tor Cervara, a Roma - Nel tardo pomeriggio di domenica 20 aprile, la città di Roma è stata scossa da una tragica collisione tra un taxi e una moto nella zona di via di Tor Cervara. L’incidente ha avuto luogo intorno alle ore 18 e ha causato la morte di un motociclista di 50 anni, che ha perso la vita quasi immediatamente a seguito dell’impatto. La dinamica dell’incidente Il tragico scontro è avvenuto all’altezza del civico 126 di via di Tor Cervara, un’area notoriamente trafficata. 🔗dayitalianews.com

Violento scontro tra un'auto e una moto ad Aci Catena, ferito un 35enne - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Nizzeti, ad Aci Catena, coinvolgendo una moto e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto mentre la vettura stava svoltando in una traversa laterale. L’impatto, stando alle testimonianze, sarebbe... 🔗cataniatoday.it

Incidente sull’A1: sette feriti nello scontro tra un pullman, un minivan e due auto - Arezzo, 28 aprile 2025 – Sette persone sono rimaste ferite (tutti portati al pronto soccorso in codice 2) in un incidente al chilometro 328 (direzione Nord) dell’A1 che ha coinvolto un pullman, un min ... 🔗lanazione.it

Scontro auto-moto: muore giovane motociclista - ALESSANDRIA - Un altro dramma lungo le strade di Alessandria. Ieri sera, domenica 27 aprile 2025, verso le 22.45, un'auto e una moto si sono scontrate ... 🔗radiogold.it