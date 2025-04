Scontro in Pirelli braccio di ferro tra il socio cinese Sinochem e gli azionisti italiani sul controllo

Scontro nel gruppo Pirelli sul controllo dell’azienda. Il consiglio di amministrazione ha deliberato stamane il venir meno del controllo di Sinochem (holding controllata dal governo cinese), “ai sensi del principio contabile Ifrs 10, con voto a maggioranza”. Ma il socio cinese si oppone ed esprime “profondo disappunto e ferma opposizione riguardo alla valutazione sul controllo espressa”. L’azionariato di Pirelli vede Sinochem primo socio con il 37% (tramite Marco Polo International Italy), seguito da Camfin-Marco Tronchetti Provera con il 26,4%. La relazione finanziaria contiene l’informativa secondo cui, a seguito dell’emanazione del decreto Golden Power, è venuto meno il controllo di MPI Italy (e, per l’effetto, di Sinochem). Sinochem specifica però che il golden power “non include alcuna disposizione che privi Marco Polo Italy del controllo su Pirelli, anzi lo presuppone” e “tra l’altro MPI continua a detenere una percentuale rilevante per l’esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e quindi ad avere il controllo di Pirelli, pur non esercitando in attuazione del decreto Golden Power attività di direzione e coordinamento”. Ilfattoquotidiano.it - Scontro in Pirelli, braccio di ferro tra il socio cinese Sinochem e gli azionisti italiani sul controllo Leggi su Ilfattoquotidiano.it nel grupposuldell’azienda. Il consiglio di amministrazione ha deliberato stamane il venir meno deldi(holding controllata dal governo), “ai sensi del principio contabile Ifrs 10, con voto a maggioranza”. Ma ilsi oppone ed esprime “profondo disappunto e ferma opposizione riguardo alla valutazione sulespressa”. L’azionariato divedeprimocon il 37% (tramite Marco Polo International Italy), seguito da Camfin-Marco Tronchetti Provera con il 26,4%. La relazione finanziaria contiene l’informativa secondo cui, a seguito dell’emanazione del decreto Golden Power, è venuto meno ildi MPI Italy (e, per l’effetto, di).specifica però che il golden power “non include alcuna disposizione che privi Marco Polo Italy delsu, anzi lo presuppone” e “tra l’altro MPI continua a detenere una percentuale rilevante per l’esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e quindi ad avere ildi, pur non esercitando in attuazione del decreto Golden Power attività di direzione e coordinamento”.

