Ilgiorno.it - Scontro frontale a Calcinate. Muore un giovane di 29 anni

(Bergamo) Un terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica, attorno all’1.20, ha spezzato la vita di undi 29di origini romene, residente nel Bresciano. L’impatto è accaduto sulla ex statale 573 che va a Mornico e ha coinvolto la Fiat Bravo del deceduto e un mezzo pesante guidato da un cinquantaseienne. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Bergamo, il, che vive a Borgo San Giacomo nel Bresciano, stava viaggiando verso Mornico quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo sulla corsia opposta. Ilcon il camion è stato devastante: la vettura è stata completamente distrutta e il ventinovenne è deceduto sul colpo.Le persone che hanno assistito allohanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che ha inviato sul posto soccorritori e forze dell’ordine.