Scontro auto-muletto all' Ansaldo operaio portato in ospedale

Incidente sul lavoro all'Ansaldo in via Lorenzi dove un operaio è rimasto ferito al torace dopo uno scontro tra un'auto e un muletto, avvenuto intorno alle 9.30 di lunedì 28 aprile 2025. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Volontari del soccorso Fiumara, che ha accompagnato il ferito all'ospedale.

Scontro auto-muletto all'Ansaldo, operaio portato in ospedale - Incidente sul lavoro all'Ansaldo in via Lorenzi dove un operaio è rimasto ferito al torace dopo uno scontro tra un'auto e un muletto, avvenuto intorno alle 9.30 di lunedì 28 aprile 2025. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Volontari del soccorso Fiumara, che ha accompagnato il ferito al... 🔗genovatoday.it

