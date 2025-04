Scontro auto-moto grave motociclista

grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 28 aprile, intorno alle ore 6:30 in via dell'Agricoltura a Montemurlo (nella zona di Bagnolo). Un motociclista di 64 anni, residente a Prato, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso e si trova in prognosi riservata a seguito. Firenzetoday.it - Scontro auto-moto, grave motociclista Leggi su Firenzetoday.it Unincidente stradale si è verificato questa mattina, 28 aprile, intorno alle ore 6:30 in via dell'Agricoltura a Montemurlo (nella zona di Bagnolo). Unciclista di 64 anni, residente a Prato, è stato trasportato all'ospedale in codice rosso e si trova in prognosi riservata a seguito.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scontro auto-moto a Merone: grave motociclista di 45 anni - Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2025, in via Moro, dove un’auto e una moto si sono scontrate poco dopo le 13:30. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 45 anni, che ha riportato ferite gravi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della... 🔗quicomo.it

Scontro con una bici, grave motociclista: via Moroni parzialmente chiusa al traffico - Bergamo. Grave incidente poco dopo le 13 di venerdì 14 febbraio in via Moroni. Secondo le prime informazioni disponibili uno scooter avrebbe tamponato una bicicletta: a farne le spese un motociclista 60enne, soccorso in codice rosso e in condizioni gravi. L’allarme intorno alle 13,10 all’altezza dell’incrocio con via dei Caniana, all’inizio di uno dei cantieri dell’e-Brt. Via Moroni è parzialmente chiusa al traffico: la viabilità è bloccata nel tratto da via Calvetti e fino al Villaggio degli Sposi. 🔗bergamonews.it

Motociclista grave dopo lo scontro con un’auto - Montemurlo (Prato), 28 aprile 2025 – Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6,30 in via dell'Agricoltura a Bagnolo, nel comune di Montemurlo. Un motociclista di 64 anni, residente a Prato, è stato portato all'ospedale Santo Stefano in codice rosso e si trova ricoverato adesso in prognosi riservata a seguito dello scontro con un’auto, che viaggiava in senso opposto. Il conducente dell'auto ha 43 anni, residente a Prato, è stato soccorso in codice giallo. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Scontro auto–moto a Montemurlo, grave il motociclista; Incidente a Scopello, scontro auto moto, grave una donna, l’automobilista fugge; Scontro auto-moto, 16enne in prognosi riservata; Grave incidente stradale, scontro auto-moto al lago di Tenno: traumi multipli per un 18enne. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Scontro auto-moto: muore giovane di 24 anni - L'incidente domenica sera sulla provinciale 82 a Castelceriolo. La vittima, Andrea Gatto, era residente a Lobbi ... 🔗rainews.it

Scontro tra auto e moto nell’Alessandrino, morto 24enne - Torino, 28 apr. - (Adnkronos) - Grave incidente stradale domenica sera nell’Alessandrino. Per cause ancora in corso di accertamento, nello ... 🔗notizie.tiscali.it

Si schianta con la moto su un'auto, centauro morto sul colpo: aveva 34 anni - Tragedia nel Trevigiano. Sabato 26 aprile, poco dopo le 16, un grave incidente si è verificato lungo la Strada Regionale 348 «Feltrina», nei pressi del cavalcavia di ... 🔗msn.com