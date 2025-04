Ilfattoquotidiano.it - Scomparso un 15enne a Modica (Ragusa): scattato il piano di ricerca

da, nelno, undi nome Lorenzo, residente nel Quartiere d’Oriente e uscito di casa intorno alle 16.15 di ieri, 27 aprile, senza più farvi ritorno. I familiari del ragazzo hanno lanciato l’allarme rivolgendosi alle forze dell’ordine e formalizzando la denuncia di scomparsa: la Prefettura diha attivato ilprovinciale e i dispositivi necessari per ladi persone scomparse. In corso le ricerche delche la sera della scomparsa indossava felpa scura, giubbotto smanicato blu e jeans neri strappati. 1,60 metri in altezza, 60 chili, occhi scuri, capelli neri e corti e una cisti sopra l’occhio sinistro. Famiglia e parenti invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare i Carabinieri dial numero 0932.1973100.L'articoloun):ildiproviene da Il Fatto Quotidiano.